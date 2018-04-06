Выиграй билеты на EPICENTER XL от Cybersport.ru

Cybersport.ru разыгрывает билеты на первый в России мейджор EPICENTER XL. Пять авторов ярких плакатов получат по два абонемента Winter Wyvern, а еще десять билетов категории Silencer достанутся победителям конкурса репостов.

Расположение мест категории Winter Wyvern Ticket.epicenter.gg Чтобы поучаствовать в конкурсе плакатов, необходимо: — Нарисовать плакат, с которым будешь болеть за любимую команду; — На плакате разместить логотип Cybersport.ru и EPICENTER;— Загрузить фотографию готового плаката в альбом во «ВКонтакте». Еще десять билетов категории Silencer разыграют в конкурсе репостов. Для участия в нем нужно: — Вступить в группу Cybersport.ru;— Добавить эту запись к себе на страницу. Итоги конкурсов подведут 20 апреля. Помимо абонементов, участники также смогут выиграть плакаты EPICENTER, набор стикеров с логотипами команд и билеты на автограф-сессию.