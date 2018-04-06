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Видео покатушек на семерке-«кабриолет» ростовских подростков развеселило ростовчан
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Видео покатушек на семерке-«кабриолет» ростовских подростков развеселило ростовчан 

Деловое сообщество 40 минут назад
Сотни лайков собрало видео покатушек в Батайске. В районе Койсуга несколько подростков курсируют по улицам на заниженной семерке. Крыши у автомобиля нет, видимо ее срезали местные умельцы. Подростки оккупировали багажник автомобиля, отечественный автопром не подвел, с ревом семерка преодолевает перекресток и скрывается из виду.
Авторство видео принадлежит случайным прохожим. Жители соцсетей с улыбкой отнеслись к «кабриолету», по их мнению веселый автомобиль поднимает настроение, однако парням нужно быть осторожнее. Катание на багажнике по ростовским ухабам до добра не доведет.
https://youtu.be/TL962jKOs9k
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