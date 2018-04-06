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«Матч ТВ» не удается договориться с РФПЛ о новом контракте на трансляцию матчей
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«Матч ТВ» не удается договориться с РФПЛ о новом контракте на трансляцию матчей 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
По сведениям источника, Премьер-лиге хочет получить за права на показ матчей три миллиарда рублей за три года. «Матч ТВ» готов платить не больше 1,8 миллиарда.
В данный момент стороны приостановили переговоры. В связи с этим РФПЛ проведет тендер по продаже прав.
Стоит отметить, что нынешний контракт между «Матч ТВ» и РФПЛ истекает по окончании этого сезона. Поэтому пока неизвестно, кто будет показывать чемпионат России в следующем сезоне.
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