Ещё
В Уфе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе 

ufa1.ru 35 минут назад
Фото: ufa1.ru
В субботу, 7 апреля, жителей башкирской столицы приглашают в парк имени Лесоводов. Здесь состоятся соревнования по скандинавской ходьбе.
Мероприятие будет открытым, принять участие смогут все желающие, — рассказали организаторы соревнования.
Регистрация участников забега будет с 11:00 до 11:30. По всем вопросам можно обращаться по номерам телефона 8-903-311-93-11 и 8917-44-000-16.
Скандинавская ходьба — это вид спортивной ходьбы с палками. Развиваться начала в 1998 году. Тогда в Финляндии были выпущены первые профессиональные палки и организованы курсы и секции. В 2000 году появилась Международная Ассоциация скандинавской ходьбы, с этого момента вид спорта начал распространяться по миру. В России первые профессионалы появились в 2009 году, в последние годы увлечение спортом захлестнуло и Башкирию.
ufa1.ru: последние новости
Башкирский спортсмен попал в список лучших биатлонистов России Уфимка борется за звание Miss Maxim 2018 В Башкирии рыбаки сняли на видео куницу-попрошайку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение