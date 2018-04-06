В Уфе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

В субботу, 7 апреля, жителей башкирской столицы приглашают в парк имени Лесоводов. Здесь состоятся соревнования по скандинавской ходьбе.

Мероприятие будет открытым, принять участие смогут все желающие, — рассказали организаторы соревнования.

Регистрация участников забега будет с 11:00 до 11:30. По всем вопросам можно обращаться по номерам телефона 8-903-311-93-11 и 8917-44-000-16.

Скандинавская ходьба — это вид спортивной ходьбы с палками. Развиваться начала в 1998 году. Тогда в Финляндии были выпущены первые профессиональные палки и организованы курсы и секции. В 2000 году появилась Международная Ассоциация скандинавской ходьбы, с этого момента вид спорта начал распространяться по миру. В России первые профессионалы появились в 2009 году, в последние годы увлечение спортом захлестнуло и Башкирию.