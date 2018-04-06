ТОП-5 главных видео уходящей недели

1. Екатеринбург футбольный

Какой увидят столицу Урала болельщики, приехавшие на игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, показал Первый канал. Среди попавших в кадр достопримечательностей — башня «Исеть», храм в честь Вознесения Господня, цирк, Храм-на-Крови и другие. И только внимательный разглядит на первых кадрах силуэт снесенной 24 марта 2018 года ради строительства новой ледовой арены недостроенной телебашни.

2. Памятник большой лжи В калифорнийской пустыне разместился, пожалуй, самый масштабный мемориал лжи ради наживы. Почти 300 тысяч автомобилей производства концерна VW стоят мертвым грузом. Все эти машины были выкуплены у американцев производителем после «дизельгейта» — скандала с занижением вредных выбросов.

Специальная программа, установленная на Audi и VW с дизелями TDI, при подключении измерительной аппаратуры переводила все системы авто в экономичный режим работы. Таким образом уровень выбросов оксидов азота (NOx) по приборам оказывался в норме.

3. Ледяные красоты Улюнгура

Одно из 10 крупнейших пресных озер Китая — Улюнгур в апреле покрылось причудливыми ледяными фигурами. Ими поверхность водоема украсил сильный ветер. Полюбоваться «хрустальной» красотой на закате съезжаются множество фотографов и просто ценителей прекрасного.

4. Разочарование недели

Для многих почитателей кота Матроскина, Дяди Федора и Шарика разочарованием недели, если не года, стала первая серия продолжения простоквашинской саги. Набравший более 18 миллионов просмотров в соцсетях ролик вызвал у них недоумение. Подросший Дядя Федор в джинсах с подкатми «изменяет» с пончиком любимому бутерброду с «Докторской», Шарик превращается в «блохера», а почтальон Печкин разносит по деревне посылки из Интернета.

Но и это еще не все. У главного героя Федора Дмитриевича (на минуточку) появилась маленькая сестренка Вера Павловна. Видимо, не обошлось тут все-таки без «дяди с боооольшими ушами» из еще советских серий трилогии, шутят интернет-пользователи. Однако директор «Союзмультфильма» говорит, что в современной интерпретации папу Диму переименовали в Павла.

У Шарика же из компьютера звучит и вовсе саундтрек из игры-стрелялки Hotline Miami, где главная задача — уничтожить все живое на своем пути.

5. Хвостатый тиран

Кто в доме главный — кот или пес? Ответ на этот вопрос точно знает такса из следующего ролика.

На мирно жующую травку собаку вдруг набрасывается подкравшийся сзади кот. Видимо, он решил отомстить псу за все многовековые страдания кошек от собачьего племени.