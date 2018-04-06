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«Матч ТВ» сокращает треть сотрудников
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«Матч ТВ» сокращает треть сотрудников 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Фото: РИА Новости
На входящем в «Газпром-Медиа» спортивном телеканале «Матч ТВ» проходит массовое сокращение штата. Это осуществляется в рамках ранее заявленной оптимизации с целью повышения операционной эффективности спортивного телеканала, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Упразднению подлежат сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли к субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ».
По словам источников, с ноября прошлого года штат спортивного телеканала и связанных с ним структур уже сокращен на 20−30%. Всего в субхолдинге «ГПМ Матч», который помимо эфирного телеканала «Матч ТВ» управляет кабельными каналами «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена»
и т. д., а также сайтом sportbox.ru, работают около 1 тыс. человек.
Напомним, в октябре 2017-го активы «ГПМ Матч» были переданы в управление субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ». Эти изменения объяснились тогда необходимостью?"оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность". Согласно базе СПАРК, «Матч ТВ» убыточен. В 2016-м убыток от основной деятельности ООО «Национальный спортивный телеканал», на которое оформлен бизнес «Матч ТВ», превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток — 1,7 млрд руб. при выручке 13 млрд руб. Одной из причин убыточности «Матч ТВ» эксперты называют высокую стоимость контента. Раньше представители канала практически не торговались с подрядчиками и владельцами прав на спортивные трансляции.
По словам источников, сейчас «ГПМ Матч» активно торгуется с контрагентами. Именно по этой причине до сих пор так и не подписан контракт с Российской футбольной премьер-лигой на телетрансляцию чемпионата России по футболу сезона 2018/19, который стартует в конце июля.
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