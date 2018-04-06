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Сергей Хусаинов: У нас судят по принципу «а… так сойдет»
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Сергей Хусаинов: У нас судят по принципу «а… так сойдет» 

Советский спорт 28 минут назад
— Уровень чемпионата России, по мнению экспертов, падает. А уровень судейства?
— Не может быть Большого театра без великих актеров. Судейство напрямую связано с качеством исполнителей. Есть хорошие футболисты — будут хорошие арбитры. Они друг друга тянут, заставляют быть на высоте. Посмотрите на английскую лигу. Там уровень матчей высок, невозможно предсказать победителя, высочайшая конкуренция. С судейством — то же самое. И ментальность другая. Арбитры судят, невзирая на то, кто в какой форме, какое положение занимает в обществе хозяин клуба, какие за ним административные ресурсы. Просто судят по правилам. У нас фактор влияния присутствует. Уровень чемпионата падает, да. Судейство тоже не улучшилось. «А… так сойдет» — такой подход, — сказал Хусаинов.
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