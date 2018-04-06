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На волне митингов протеста в Словакии создают новую партию
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На волне митингов протеста в Словакии создают новую партию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Словакии создадут партию «За достойную Словакию». Инициаторы процесса уже известили МВД республики о начавшемся сборе подписей для последующей регистрации политической организации, сообщает местное информагентство ТАСР.
Для регистрации партии в Словакии необходимо собрать как минимум 10 тысяч подписей граждан.
Эта новость обеспокоила организаторов прокатившихся в последний месяц по стране под лозунгом «За достойную Словакию» массовых митингов. Возмущение граждан вызвало убийство журналиста, расследовавшего коррупцию в высших эшелонах власти.
Под давлением митингующих правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо вынуждено было уйти в отставку.
Руководители акций протеста считают, что организаторы новой партии пытаются использовать наработанный ими общественный потенциал недовольства в корыстных политических целях.
Лидеры протестного движения утверждают, что хотели создать гражданскую платформу «За достойную Словакию» без её трансформации в политическую партию, чтобы «поддерживать в обществе дух свободы, нетерпимости к нарушениям законов со стороны властей предержащих».
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