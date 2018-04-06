На волне митингов протеста в Словакии создают новую партию

В Словакии создадут партию «За достойную Словакию». Инициаторы процесса уже известили МВД республики о начавшемся сборе подписей для последующей регистрации политической организации, сообщает местное информагентство ТАСР.

Для регистрации партии в Словакии необходимо собрать как минимум 10 тысяч подписей граждан.

Эта новость обеспокоила организаторов прокатившихся в последний месяц по стране под лозунгом «За достойную Словакию» массовых митингов. Возмущение граждан вызвало убийство журналиста, расследовавшего коррупцию в высших эшелонах власти.

Под давлением митингующих правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо вынуждено было уйти в отставку.

Руководители акций протеста считают, что организаторы новой партии пытаются использовать наработанный ими общественный потенциал недовольства в корыстных политических целях.

Лидеры протестного движения утверждают, что хотели создать гражданскую платформу «За достойную Словакию» без её трансформации в политическую партию, чтобы «поддерживать в обществе дух свободы, нетерпимости к нарушениям законов со стороны властей предержащих».