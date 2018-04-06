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Мостовой: «Арсенал» играл на таких скоростях, которых не хватает российским командам"
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Мостовой: «Арсенал» играл на таких скоростях, которых не хватает российским командам" 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (1:4).
— Еще перед игрой было понятно, что ЦСКА будет тяжело в Лондоне. Но учитывая, что он с «Лионом» сыграл здорово, было ощущение, что все может получиться и против такого «Арсенала», который и сам играет, и другим дает, — сказал Мостовой. — Другое дело, что в итоге ЦСКА ничего не смог противопоставить «Арсеналу». Соперники действовали на таких скоростях, которых не хватает нашим командам. «Арсенал» начинал играть быстрее, и защитники ЦСКА сразу же ошибались. Это был довольно открытый футбол — «армейцы» не сидели в обороне, пытались атаковать и прессинговать. Так что счет должен быть не 1:4, а 2:6.
— В ответной игре у ЦСКА остались хотя бы какие-то шансы?
— Любой тренер будет говорить, что они есть. Но понятно, что шансы у ЦСКА маленькие, особенно если «Арсенал» также сыграет и на выезде.
— Учитывая, как «армейцы» действовали в обороне, может и правильно, что братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, которых активно призывали вернуться в сборную, на ЧМ-2018 не сыграют? Со скоростями лондонцев они не справились…
— Вопросы об их возвращении в сборную задаются журналистами. Сами футболисты и Черчесов уже все сказали по этому поводу. Так что нет смысла связывать эту тему с тем, что произошло в игре с «Арсеналом».
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