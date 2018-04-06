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Исследование: Биологически 33-летнего Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека
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Исследование: Биологически 33-летнего Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Физическое состояние нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду значительно превосходит возможности других 33-летних футболистов, сообщает Deportes Cope. Биологические параметры португальца можно сравнить с телом 23-летнего человека.
Отмечается, что жировая прослойка у Роналду составляет 7 процентов от массы тела (обычно — 10-11). Тогда как мышечная масса равняется 50 процентам (обычно — 46).
В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач.
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