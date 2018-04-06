Исследование: Биологически 33-летнего Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека

Физическое состояние нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду значительно превосходит возможности других 33-летних футболистов, сообщает Deportes Cope. Биологические параметры португальца можно сравнить с телом 23-летнего человека.

Отмечается, что жировая прослойка у Роналду составляет 7 процентов от массы тела (обычно — 10-11). Тогда как мышечная масса равняется 50 процентам (обычно — 46).

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач.