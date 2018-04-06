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«Уфа» обыграла «Арсенал» в молодежном первенстве
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«Уфа» обыграла «Арсенал» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 25-го тура молодежного первенства РФПЛ «Уфа» на выезде переиграла «Арсенал» со счетом 2:0.
Уфимцы поднялись на восьмое место турнирной таблицы, набрав 35 очков. Туляки, в активе которых 27 очков, занимают 13-ю строчку.
Напомним, что матч основных команд состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Молодежное первенство
25-й тур  "Арсенал — мол. " (Тула) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:2 (0:0)
Голы: Мухаметшин, 58 (0:1). Емельянов, 85 (0:2).
Судья: Чичилян (Бронницы).
6 апреля. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».
Арсенал Т — мол. — Уфа — мол.
Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ
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