«Уфа» обыграла «Арсенал» в молодежном первенстве

В матче 25-го тура молодежного первенства РФПЛ «Уфа» на выезде переиграла «Арсенал» со счетом 2:0.

Уфимцы поднялись на восьмое место турнирной таблицы, набрав 35 очков. Туляки, в активе которых 27 очков, занимают 13-ю строчку.

Напомним, что матч основных команд состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Молодежное первенство

25-й тур "Арсенал — мол. " (Тула) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:2 (0:0)

Голы: Мухаметшин, 58 (0:1). Емельянов, 85 (0:2).

Судья: Чичилян (Бронницы).

6 апреля. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».

Арсенал Т — мол. — Уфа — мол.

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ