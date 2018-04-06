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Кокорин выложил ролик, на котором чеканит мяч оперированной ногой
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Кокорин выложил ролик, на котором чеканит мяч оперированной ногой 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в своём «инстаграме» выложил видеоролик, на котором чеканит мяч ногой, прооперированной после травмы крестообразной связки колена, которую форвард получил в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:2).
«А как вы готовитесь к чемпионату мира?» — написал Кокорин.
Кокорин из-за травмы рискует пропустить чемпионат мира–2018, который пройдёт в России летом. На групповом этапе турнира россиянам предстоит сыграть с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.
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