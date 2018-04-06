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Совет Европы начал борьбу с педофилией в спорте
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Совет Европы начал борьбу с педофилией в спорте 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Совет Европы выпустил заявление, в котором обратился к спортивным организациям и представителям спортивного движения с призывом принять решительные меры по противодействию сексуальным злоупотреблениям в отношении детей.
Совет Европы призвал правительства, спортивные федерации и клубы, общественные организации, спортсменов, тренеров и родителей принять меры по предупреждению и противодействию сексуальным злоупотреблениям, сообщает РИА «Новости».
«Эта инициатива призвана расширить сферу применения Лансаротской конвенции — договора, направленного на предупреждение сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении детей — на спорт», — говорится в документе.
Призыв Страсбурга дал старт международной инициативе «Прервать молчание», направленной на повышение уровня информированности в сфере сексуальных злоупотреблений в отношении детей.
В заявлении Совета Европаы приводятся слова генерального секретаря Турбьерна Ягланда. ПО его словам, «сексуальные злоупотребления в отношении детей являются самым злым преступлением, и мы должны делать все возможное, чтобы положить этому конец во всех сферах жизни общества, в том числе в спорте». «Прервать молчание» — это наш призыв к публичным властям и представителям спортивного движения дать детям право голоса и содействовать предупреждению и противодействию этим злоупотреблениям», — сказал Ягланд.
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