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Представлен дизайн билета на матчи чемпионата мира—2018
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Представлен дизайн билета на матчи чемпионата мира—2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 6 апреля, был представлен дизайн билета на матчи предстоящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года. На каждом билете будет напечатана вся ключевая информация о матче: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей. Напоминаем, что допуск болельщиков на территорию стадиона будет осуществляться за три часа до начала матча, а на матче открытия ЧМ-2018 и также на финале — за четыре часа. На каждом билете также будут указаны его категория, а также схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах. Список запрещённых предметов и сокращённый вариант Общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, будут напечатаны с обратной стороны билета. Билет даёт право прохода на стадион, но может быть аннулирован при нарушении правил.
Всего с начала старта продаж билетов на мировое первенство в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 698 049 билетов (53% из них — болельщикам из-за рубежа).
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» чемпионата мира—2018.
Матчи группового этапа этого раунда пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 — с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 — 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). Встреча за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал пройдёт 15 июля в Москве.
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