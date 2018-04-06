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Более 2,5 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на футбольных матчах 8 и 9 апреля
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Более 2,5 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на футбольных матчах 8 и 9 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью порядка 2,5 тыс. человек: сотрудников полиции и Росгвардии — около 1,5 тыс. человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — порядка 1 тыс. человек, также будет задействовано около 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стадионы и прилегающую территорию будут обследовать кинологи со служебными собаками.
Уточняется, что два матча чемпионата России по футболу состоятся 8 и 9 апреля 2018 г. В понедельник, 9 апреля с 17:30 до 22:30 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке ул. 3-я Песчаная от ул. Куусинена до ул. 2-я Песчаная в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена».
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