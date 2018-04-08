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В пасхальных праздниках в РФ приняли участие почти 4,5 млн человек
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В пасхальных праздниках в РФ приняли участие почти 4,5 млн человек 

Свободная пресса 11 минут назад
Фото: ЕАН
В пасхальных мероприятиях в России приняли участие почти 4,5 млн человек более чем в 7,4 тыс. населенных пунктов.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, в ночь с 7 на 8 апреля в православных храмах состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов.
Правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тыс. полицейских, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и работниками частных охранных предприятий, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что глава российского государства Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой.
Справка «СП»
Пасха (Воскресение Христово) — главное богослужебное событие церковного календаря, древнейший и самый важный христианский праздник, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения.
В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».
В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
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