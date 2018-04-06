Веломногодневка «Гран-при Сочи» пройдет с 18 по 21 апреля

ТАСС , 6 апреля. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) вернула в программу всероссийских соревнований веломногодневку «Гран-при Сочи». Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Гонка пройдет с 18 по 21 апреля и будет состоять из четырех этапов. Первая часть пройдет по маршруту «Зимний театр» — «Театральная площадь» — «Горная карусель», а завершится многодневка на вершине горы Ахун. Гонка будет проведена в статусе всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе.

В турнире примут участие гонщики из Омской, Иркутской, Самарской, Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Тульской, Московской, Воронежской, Челябинской областей, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Крыма, Адыгеи, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале 2016 года ФВСР отказалась от проведения ряда всероссийских гонок, в том числе от «Гран-при Сочи».