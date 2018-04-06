Ещё
Веломногодневка «Гран-при Сочи» пройдет с 18 по 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Веломногодневка «Гран-при Сочи» пройдет с 18 по 21 апреля 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 апреля. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) вернула в программу всероссийских соревнований веломногодневку «Гран-при Сочи». Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Гонка пройдет с 18 по 21 апреля и будет состоять из четырех этапов. Первая часть пройдет по маршруту «Зимний театр» — «Театральная площадь» — «Горная карусель», а завершится многодневка на вершине горы Ахун. Гонка будет проведена в статусе всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе.
В турнире примут участие гонщики из Омской, Иркутской, Самарской, Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Тульской, Московской, Воронежской, Челябинской областей, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Крыма, Адыгеи, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
В начале 2016 года ФВСР отказалась от проведения ряда всероссийских гонок, в том числе от «Гран-при Сочи».
ТАСС: последние новости
Топилин: зарплаты бюджетников планируется поддерживать на достигнутом уровне Чемпионат КЧР по художественной гимнастике собрал в Черкесске около 400 спортсменок Тренеры олимпийской сборной России провели мастер-класс для воспитанников школы ХК "Сочи"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты3
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение