Лингард хочет испортить чемпионскую вечеринку «Манчестер Сити»

Отметим, что победа гарантирует «Манчестер Сити» чемпионский титул.

"Раньше мы хорошо играли на «Этихаде» и добивались успеха, поэтому я не понимаю, почему мы не можем сделать этого снова. Мы должны быть сосредоточены на 100% и постараться завоевать три очка.

Нужно рассматривать дерби как обычный матч, ведь если дать волю эмоциям, это может плохо отразиться на наших действиях", — сказал Лингард в интервью Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» стартует в субботу в 19:30 мск.