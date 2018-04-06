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Лингард хочет испортить чемпионскую вечеринку «Манчестер Сити»
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Лингард хочет испортить чемпионскую вечеринку «Манчестер Сити» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард настроен добиться положительного результата в дерби с «Манчестер Сити».
Отметим, что победа гарантирует «Манчестер Сити» чемпионский титул.
"Раньше мы хорошо играли на «Этихаде» и добивались успеха, поэтому я не понимаю, почему мы не можем сделать этого снова. Мы должны быть сосредоточены на 100% и постараться завоевать три очка.
Нужно рассматривать дерби как обычный матч, ведь если дать волю эмоциям, это может плохо отразиться на наших действиях", — сказал Лингард в интервью Sky Sports.
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» стартует в субботу в 19:30 мск.
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