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Владимир Морозов: «В следующем сезоне продолжим работать с Мозер»
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Владимир Морозов: «В следующем сезоне продолжим работать с Мозер» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгений Тарасовой, сказал, что в следующем сезоне дуэт продолжит работу с тренером Ниной Мозер даже несмотря на то, что та хочет взять паузу.
— В следующем сезоне вы продолжите работать с Ниной Мозер? Она говорила, что хочет взять паузу.
— Да, она возьмет перерыв, но без своей опеки нас точно не оставит.
— Есть уже какие-то идеи насчет программы на следующий сезон?
— Идеи есть, но пока именно что идеи. Но о чем-то конкретном говорить пока рано, мы еще даже не успели отдохнуть от прошлого сезона, прежде всего морально. Плюс надо дождаться, какие будут изменения в правилах.
— В этой связи есть понимание, куда двигаться дальше — в сторону усложнения программ, или, напротив, надежности?
— Нас не спрашивают, чего мы хотим. Будем просто подстраиваться под изменения. (Дмитрий ГИРИН)
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