Куда пропал Бен-Арфа из «ПСЖ» и почему он не перешёл в «Локомотив»

Атем Бен-Арфа отметил печальный юбилей.

Даже из 816 тысяч подписчиков Атема Бен-Арфы в «Инстаграме» далеко не все задержались на свежем посте нападающего дольше секунды-другой. С точки зрения сюжета, композиции снимок не представляет ни малейшей художественной ценности — бытовая зарисовка, каких миллиарды в Сети: молодой человек в полутёмной гостиной перед тортиком с зажжённой свечой. Улыбка на лице и два пальца вверх намекают на некое домашнее торжество. В искренности эмоций молодого человека в трениках заставляет усомниться текстовка к фото. Она буквально пронизана горькой иронией: «С днём рождения меня, один год шкафа». Таким оригинальным образом французский нападающий отметил годовщину изоляции от большого футбола. А упёк его в этот самый «шкаф» не кто иной, как наш старый знакомый Унаи Эмери. Не сказать, что баск изначально возлагал на него огромные надежды, но в какой-то момент он просто перестал замечать его. Футболист Бен-Арфа для него превратился в пустое место.

Если бы речь шла о какой-то распиаренной посредственности, общественность поворчала бы для проформы да и благополучно забыла бы о существовании персонажа. Но Бен-Арфа не только подавал — исправно оправдывал многочисленные авансы. 13 трофеев, полтора десятка матчей за сборную Франции: исчезновение такой личности не могло пройти бесследным. Где бы он ни играл на родине — везде (ну, почти везде) становился чемпионом: с «Лионом» четырежды, с «Марселем» и «ПСЖ» — по разу. Отсутствие трофеев в «Ницце», своём предпоследнем на данный момент клубе, Атем компенсировал аномально высокой для классического вингера результативностью. На Лазурном берегу Бен-Арфа через матч поражал чужие ворота (17 голов в 34 играх), по делу вошёл в символическую сборную чемпионата и уже спустя год поступил на службу в самый богатый клуб страны. С материальной точки зрения он от перехода выиграл. Со спортивной — однозначно проиграл.

Начиналась эта история оптимистично — с гола в первом же матче за «ПСЖ» на Суперкубок. По иронии судьбы, потерпевшей стороной оказался «Лион», который, собственно, и превратил даровитого юношу в одну из звёзд Лиги 1. Одна игра, один гол, один трофей — о лучшем дебюте невозможно было мечтать. Однако развить стартовый успех новобранец парижан не сумел. Возможно, морально оказался не готов к столь жёсткой конкуренции. А где-то элементарно переоценил свои силы.

«Бен-Арфа обладает талантом уровня Месси», — когда-то нахваливал коллегу по «Ле Блё» Карим Бензема . Когда тебе расточают такие комплименты, недолго потерять почву под ногами. Впрочем, Эмери живо вернул нападающего с небес на землю. На одной из тренировок экспрессивный баск резко осадил игрока: «Атем, ты не Месси. Выигрывать матчи в одиночку тебе не дано».

По одной этой реплике нетрудно догадаться о степени доверительности в отношениях футболиста и тренера. Очевидно, она была близкой к нулевой. Эмери раздражал индивидуализм нападающего, нападающего злили придирки тренера. Кончилось тем, что однажды Унаи просто усадил игрока на лавку, а потом и оттуда убрал. Без видимой причины. 5 апреля 2017 года Бен-Арфа в последний раз вышел на поле в майке парижского клуба, но тогда он об этом ещё не догадывался. Два гола и результативная передача в кубковом матче предполагали автоматическое продление кредита тренерского доверия — даже со сноской на деревенский статус соперника. Предполагали, но не продлили. Ближайший матч национальной лиги, против «Генгама», Бен-Арфа посмотрел со скамейки, откуда плавно переместился на трибуну, а затем — на домашний диван.

Летнее приобретение Неймара и Мбаппе избавило Эмери от необходимости отчитываться насчёт Атема. Кому какое дело до Бен-Арфы, когда даже Ди Мария кукует в запасе?! Уже к лету у француза не осталось иллюзий относительно своей роли и месте в «ПСЖ». Он и прежде был не больно нужен тренеру, а теперь стал обузой. Подчёркнуто безразличным отношением испанец подталкивал опального форварда к выходу из клуба. Бен-Арфа и рад был бы сказать испанцу «оревуар», да желающих его выкупить не находилось. Год контракта с «ПСЖ» подразумевал определённую денежную компенсацию, а портфолио игрока — далеко не копеечную зарплату.