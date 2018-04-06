За высокую социальную эффективность. Надымские газовики завоевали Гран-при 

Компания «Газпром добыча Надым» завоевала Гран-при всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», итоги которого подвели в Москве. По правилам такую награду присуждают, если организация претендует на призовые места в двух и более номинациях.
Кроме Гран-при конкурса компания заняла второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», — сообщает пресс-центр ООО «Газпром добыча Надым». Еще пять предприятий нефтегазовой отрасли заняли призовые места по различным направлениям. Конкурс проводили по 12 номинациям. Победителей поздравил председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин.
«Газпром добыча Надым» принимает участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» с 2013 года. За эти годы компания неоднократно завоевывала призовые места, а в 2015 стала обладателем первого Гран-при.