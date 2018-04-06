За высокую социальную эффективность. Надымские газовики завоевали Гран-при

Компания «Газпром добыча Надым» завоевала Гран-при всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», итоги которого подвели в Москве. По правилам такую награду присуждают, если организация претендует на призовые места в двух и более номинациях.

Кроме Гран-при конкурса компания заняла второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», — сообщает пресс-центр ООО «Газпром добыча Надым». Еще пять предприятий нефтегазовой отрасли заняли призовые места по различным направлениям. Конкурс проводили по 12 номинациям. Победителей поздравил председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин