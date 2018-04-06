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Владимир Пономарев: Головин играет в дворовый футбол
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Владимир Пономарев: Головин играет в дворовый футбол 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Купите его немедленно! Головин показал, зачем он нужен «Арсеналу»
"Не понимаю, как всерьез можно говорить про его переход в «Арсенал». Мальчишка пока играет в дворовый футбол. Он не вовремя отдает мяч, играет для себя, играет как хочет и как умеет. Когда партнер открывается — ему нужно отдавать мяч либо в ноги, либо на ход, а сможет ли Головин это делать в «Арсенале» при таких скоростях?! Вряд ли. Не только на большой скорости, но еще и вовремя, и еще в ограниченном пространстве, и при этом точный пас в ногу.
У нас о таком футболе совсем забыли, даже комментаторы по ходу матчей на это внимание не обращаю", — приводит слова Пономарева Rusfootball.Info.
Ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 12 апреля в Москве.
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