Выходные в Нальчике пройдут здорово и спортивно

Мероприятие «1000 шагов к здоровому образу жизни» пройдёт в субботу 7 апреля в Атажукинском саду Нальчика, сообщили STAV.AIF.RU в местной администрации.

Акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья, направлена на пропаганду ЗОЖ. Она пройдёт в Атажукинском саду 7 апреля в 10:00. Организатором выступает Минздрав КБР при поддержке Минспорта КБР, «Лиги здоровья нации» и администрации города. Активное участие примут студенты медицинского факультета КБГУ. Горожанам предложат пройти медицинские экспресс-обследования, а в итоге мероприятия разыграют призы.

В воскресенье 8 апреля в 10:00 на Детском стадионе пройдёт футбольный турнир, посвящённый Шамилю Настаеву. В турнире будут участвовать юноши 2006-2007 годов рождения.