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Выходные в Нальчике пройдут здорово и спортивно
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Выходные в Нальчике пройдут здорово и спортивно 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мероприятие «1000 шагов к здоровому образу жизни» пройдёт в субботу 7 апреля в Атажукинском саду Нальчика, сообщили STAV.AIF.RU в местной администрации.
Акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья, направлена на пропаганду ЗОЖ. Она пройдёт в Атажукинском саду 7 апреля в 10:00. Организатором выступает Минздрав КБР при поддержке Минспорта КБР, «Лиги здоровья нации» и администрации города. Активное участие примут студенты медицинского факультета КБГУ. Горожанам предложат пройти медицинские экспресс-обследования, а в итоге мероприятия разыграют призы.
В воскресенье 8 апреля в 10:00 на Детском стадионе пройдёт футбольный турнир, посвящённый Шамилю Настаеву. В турнире будут участвовать юноши 2006-2007 годов рождения.
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