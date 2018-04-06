Карантин по бешенству установлен в Кстовском районе и на Бору

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие указы были подписаны врио губернатора региона 4 апреля.

В частности, карантин по бешенству животных установлен на территории деревни Вязилка городского округа город Бор и деревни Михальчиково Кстовского района Нижегородской области до 6 июня.

На территории Бора очагом заболевания стало подсобное хозяйство в деревне Вязилка. В состав угрожаемой зоны попали село Ивановское и деревня Тугарино.

В Кстовском районе границы эпизоотического очага определены в пределах подсобного хозяйства в деревне Михальчиково. В угрожаемую зону вошли деревни Ветчак, Подвалиха, Студенец, Муханово, Карабатово и село Безводное.

На период карантина запрещены выставки и продажа животных, реализация сырого молока.