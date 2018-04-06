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Карантин по бешенству установлен в Кстовском районе и на Бору
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Карантин по бешенству установлен в Кстовском районе и на Бору 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие указы были подписаны врио губернатора региона 4 апреля.
В частности, карантин по бешенству животных установлен на территории деревни Вязилка городского округа город Бор и деревни Михальчиково Кстовского района Нижегородской области до 6 июня.
На территории Бора очагом заболевания стало подсобное хозяйство в деревне Вязилка. В состав угрожаемой зоны попали село Ивановское и деревня Тугарино.
В Кстовском районе границы эпизоотического очага определены в пределах подсобного хозяйства в деревне Михальчиково. В угрожаемую зону вошли деревни Ветчак, Подвалиха, Студенец, Муханово, Карабатово и село Безводное.
На период карантина запрещены выставки и продажа животных, реализация сырого молока.
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