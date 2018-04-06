Гивен считает, что де Хеа и Эдерсон равны по уровню

Бывший вратарь «Ньюкасла» и сборной Ирландии Шей Гивен сравнил голкиперов Давида де Хеа (” Манчестер Юнайтед ”) и Эдерсона (”Манчестер Сити”).

По мнению Гивена, де Хеа лучше отбивает удары. Ирландец поставил вратарю «МЮ» 9,5 баллов из 10-ти по этому показателю, Эдерсон получил оценку 8. Эдерсон превзошел своего визави в переводе мяча полевым игрокам (10 против 8,5). По умению руководить обороной и выходить из ворота голкиперы оказались на одном уровне (9 баллов). Итоговая оценка тоже получилось одинаковой — по 36 баллов из 40 возможных.

”Манчестер Сити” и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в чемпионате Англии 7 апреля. В случае победы «Сити» гарантирует себе чемпионский титул.