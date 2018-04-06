Виталий Кравцов: «Останусь ли в России? Скажу после драфта»

Восходящая звезда российского хоккея Виталий Кравцов , выступающий за «Трактор», рассказал «СЭ» о самом сложном разговоре с отцом, о том, как едва не завершил карьеру, и о договоре между партнерами по звену, если на льду возникает стычка.

"Из школы «Трактора» меня отчисляли несколько раз". Интервью самого крутого русского юниора КХЛ — Ладно, самый важный вопрос — вы уедете или останетесь? Мне не нужен однозначный ответ. Я хочу понять логику.

— Мне надо посмотреть, как пройдет драфт. Многое зависит от этого. Кто выберет? Как пройдет интервью? Реально на эту тему можно говорить только лишь после драфта. На сегодняшний день положение такое — остаться в России. Но это сейчас.

— Агенты давят?

— Звонят, пишут. В основном, через отца. Евгений Кузнецов тут писал, предлагал агента своего. Но у меня все с агентами в порядке. Есть российский, есть заокеанский. Я обоим верю, а это важно. Знаете, я расскажу одну историю про агентов. Есть молодой российский хоккеист, которому иностранный агент говорит перед драфтом: «Приезжай, будешь тренироваться у меня, сборы будут стоить столько-то». Хоккеист ему говорит, да у меня нет таких денег, откуда. Ну и что вы думаете? Моментально по Америке разлетелось: «Он не хочет играть в НХЛ». Этому хоккеисту потом звонят из серьезного клуба НХЛ, говорят, жаль, что ты не хочешь играть в Северной Америке, мы были готовы тебя выбрать на драфте. А тот вообще не понимает, о чем речь. Звонит агенту — тот трубку не берет. В этом вопросе важно доверие, а я своим доверяю.

— Но все равно звонят?

— Мне не нравится, когда сразу начинают что-то расписывать. Сам знаю, что делать после драфта, а от него многое зависит. Выберу, куда и когда уехать. Говорю же, я своим нынешним агентам доверяю, а метаться не в моих правилах.

— Один молодой хоккеист из России сказал мне, что поедет только в АХЛ. Никаких юниорских лиг.