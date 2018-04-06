Виталий Кравцов: «Подвинуть» Яшина и Кузнецова — это серьезно"

Восходящая звезда российского хоккея Виталий Кравцов , выступающий за «Трактор», рассказал «СЭ» о самом сложном разговоре с отцом, о том, как едва не завершил карьеру, и о договоре между партнерами по звену, если на льду возникает стычка.

"Из школы «Трактора» меня отчисляли несколько раз". Интервью самого крутого русского юниора КХЛ — Трудно молодому хоккеисту, когда постоянно пишут, что он побил тот или иной рекорд?

— Накрывает?

— Немного не так. Иногда выходишь на лед и думаешь: да мне 18 лет, если я ничего не забью, то никто мне ничего не скажет. Но потом понимаешь, что можешь больше. И уже когда не получается реализовать момент, то начинаешь психовать. Можешь, а не делаешь. Да еще рядом говорят: «Нервничает».

— Нервничаешь?