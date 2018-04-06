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Виталий Кравцов: «Подвинуть» Яшина и Кузнецова — это серьезно"
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Виталий Кравцов: «Подвинуть» Яшина и Кузнецова — это серьезно" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Восходящая звезда российского хоккея Виталий Кравцов, выступающий за «Трактор», рассказал «СЭ» о самом сложном разговоре с отцом, о том, как едва не завершил карьеру, и о договоре между партнерами по звену, если на льду возникает стычка.
"Из школы «Трактора» меня отчисляли несколько раз". Интервью самого крутого русского юниора КХЛ  — Трудно молодому хоккеисту, когда постоянно пишут, что он побил тот или иной рекорд?
— Не трудно, но действительно приятно. Смотришь в список игроков, которых «подвинул» или почти догнал, а там Алексей Яшин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин. Это же все серьезно.
— Накрывает?
— Немного не так. Иногда выходишь на лед и думаешь: да мне 18 лет, если я ничего не забью, то никто мне ничего не скажет. Но потом понимаешь, что можешь больше. И уже когда не получается реализовать момент, то начинаешь психовать. Можешь, а не делаешь. Да еще рядом говорят: «Нервничает».
— Нервничаешь?
— Кто-то в ответ: «Да что ему нервничать, он уже столько забил». Смешно все это. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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