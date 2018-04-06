Демарш в стане тюменских коммунистов: «заказ», личные мотивы или очередной виток «борьбы кланов»

Поставить вопрос о доверии Тамаре Казанцевой Карпиков намерен на пленуме обкома, который состоится завтра, 7 апреля. Он обвиняет руководителя региональной ячейки в провале агитационной кампании за кандидата от КПРФ Павла Грудинина в ходе президентских выборов, финансовых махинациях со средствами на контрактах по размещению наружной рекламы, развале одного из районных отделений партии и других действиях, приведших, по мнению активиста, к ослаблению позиций коммунистов в регионе.

Так, отмечает автор обращения к Зюганову, результат голосования за представителя коммунистов на прошедших 18 марта президентских выборах оказался самым низким за 10 лет проведения выборов различного уровня в регионе — чуть более 8,5%.

Сама Тамара Казанцева предполагает, что эта провокация могла быть организована при участии исполнительных органов власти, которым не нравится критика со стороны одного из самых активных депутатов Тюменской областной думы.

«Не думаю, что Карпиков сам решил выступить с этими нелепыми обвинениями. Я уже проконсультировалась с юристами, чтобы подать заявление в суд. То, что там написано, оскорбительно. На самом деле все с точностью до наоборот. Взять хотя бы намеки на присвоение средств — все знают, что я не только денег не беру, но и свою зарплату чуть ли не до копейки отдаю в партию», — заявила депутат.

Как уточнила Казанцева, ввиду этого на пленуме помимо рассмотрения вопроса о доверии руководителю региональной ячейки (если он будет вынесен на рассмотрение, прим.ред) будет поставлен вопрос и о пребывании Карпикова в составе бюро. «Будем принимать меры, поскольку он уже два года в партии по сути не работает, продолжая называть себя секретарем по идеологии. Но с лета 2016 года он не предложил ни одного пункта в план работы, не выполнил ни одного поручения, взносов не платит», — сказала она, добавив, что не сомневается, что пленум примет ее сторону.

В партийных кругах отмечают, что причиной такого выступления некогда активного члена регионального отделения КПРФ против своего руководителя могут быть и личные мотивы. Правда, какие — не уточняется.

Один из главных оппонентов Казанцевой в региональных партийных кругах, лидер фракции КПРФ в Тюменской городской думе Динар Абукин подчеркнул, что у любого члена партии по уставу есть право вынести вопрос о доверии кому-то из руководителей партийных отделений. Но вместе с тем добавил, что для подобных выступлений должны быть достаточно веские основания.

Эксперты же отмечают, что, скорее всего, демарш Карпикова — очередной виток борьбы кланов внутри самого тюменского отделения партии.

«Недовольство Казанцевой было всегда. Сейчас периодически молодые коммунисты бастуют, — ничего удивительного нет. Казанцева была такой типичный, честный коммунист, но в какой-то момент пошли слухи, что у нее зарплата под миллион…Какую это могла вызвать реакцию? К тому же у них были ограниченные возможности продвижения у молодых коммунистов. Когда молодой человек идет в политику у него есть определенные амбиции. Отсюда периодически то озлобления, то агрессивные выпады…Татьяна Николаевна — человек адекватный, все эти выпады гасит. Эти склоки у коммунистов идут постоянно. Партия небольшая, а желающих на мандат много. Ввиду этого эти силы в КПРФ пытаются провести некий апгрейд отделения», — прокомментировал ситуацию политолог Андрей Шуклин.

Он также выразил мнение, что в данном случае позициям Тамары Казанцевой ничего не угрожает.

«Если во главе отделения будут молодые радикалы, что мы получим? Неконтролируемое отделение, которое неизвестно куда будет двигаться. Да и где гарантии, что придет кто-то лучше нее? Зюганов может и обратит внимание на это, но каких-то кардинальных шагов не будет. Ему же нужны какие-то связи с тюменским отделением. Перспективы этого демарша туманны», — пояснил эксперт.