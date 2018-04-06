Тренеры олимпийской сборной России провели мастер-класс для воспитанников школы ХК «Сочи»

СОЧИ, 6 апреля. / ТАСС /. Тренерский штаб олимпийской сборной России провел мастер-класс для воспитанников школы хоккейного клуба «Сочи», передает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировочный процесс, в котором приняли участие более 20 воспитанников школы «Сочи», был построен согласно национальной программе развития хоккея, которая была представлена в марте текущего года. Ее внедрение начнется со следующего сезона.

Занятия продолжались один час, после чего была организована фото— и автографсессия с тренерами национальной команды и нападающим сборной Денисом Зерновым

"Мы очень ждали появления национальной программы, это важное дело, — заявил журналистам тренер олимпийской сборной России Илья Воробьев . — Ее нужно внедрять, проверять, чтобы она работала. Нужно немного подождать, чтобы программа дала плоды, это очень важно для развития нашего хоккея. Детям было все в радость, в таком возрасте радуешься любым упражнениям, тем более если на тебе форма сборной".

Национальная программа разработана Федерацией хоккея России и будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ.