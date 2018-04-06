Районные соревнования по настольному теннису прошли на Энергетической

В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице состоялся турнир по настольному теннису, проводимый в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Прошедший теннисный турнир объединил спортсменов в возрасте от 18 до 59 лет. Подведены итоги, вручены дипломы, но главной наградой для участников спортивного праздника стали добрые эмоции и прекрасное весеннее настроение, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу: улица Энергетическая, дом 5. (вт)