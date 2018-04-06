Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, отвечая на вопросы фанатов, отметила, что планирует поехать на Олимпиаду в Пекин. Также фигуристка призналась, что иногда подает пример того, как вести себя не надо. — Я часто думаю о будущем, но старюсь на этом не зацикливаться, так как мир все время меняется, — сказала Медведева на Youtube-канале Everydayme. — Но в моих планах точно есть следующая Олимпиада, поэтому я буду усиленно работать и тренироваться так же, как и раньше. Говорят, что тренер и ученик часто учатся друг у друга. Чему могла научиться у меня Этери Тутберидзе? Не знаю, это лучше у нее спросить. Но, наверное, я иногда подаю пример того, как не надо себя вести. Если у меня кумиры в других видах спорта? Когда мы с мамой отдыхали в Таиланде, встретили там волейболистку Татьяну Кошелеву. Она стала примером для подражания — примером спортивного долголетия, упорства и большого желания достичь своей цели.