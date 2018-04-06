Ещё
Евгения Медведева: «В моих планах — поехать в Пекин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгения Медведева: «В моих планах — поехать в Пекин» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, отвечая на вопросы фанатов, отметила, что планирует поехать на Олимпиаду в Пекин. Также фигуристка призналась, что иногда подает пример того, как вести себя не надо. — Я часто думаю о будущем, но старюсь на этом не зацикливаться, так как мир все время меняется, — сказала Медведева на Youtube-канале Everydayme. — Но в моих планах точно есть следующая Олимпиада, поэтому я буду усиленно работать и тренироваться так же, как и раньше. Говорят, что тренер и ученик часто учатся друг у друга. Чему могла научиться у меня Этери Тутберидзе? Не знаю, это лучше у нее спросить. Но, наверное, я иногда подаю пример того, как не надо себя вести. Если у меня кумиры в других видах спорта? Когда мы с мамой отдыхали в Таиланде, встретили там волейболистку Татьяну Кошелеву. Она стала примером для подражания — примером спортивного долголетия, упорства и большого желания достичь своей цели.
Спорт-Экспресс: последние новости
Виталий Кравцов: "Останусь ли в России? Скажу после драфта" РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, "Матч ТВ" готов заплатить не более 1,8 миллиарда Комбаров может сыграть с "Анжи"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты3
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение