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Тренеры олимпийской сборной России провели мастер-класс для воспитанников школы ХК «Сочи»
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Тренеры олимпийской сборной России провели мастер-класс для воспитанников школы ХК «Сочи» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Тренерский штаб олимпийской сборной России провел мастер-класс для воспитанников школы «Сочи». Об этом сообщает. Тренировочный процесс, в котором приняли участие более 20 воспитанников, был построен согласно национальной программе развития хоккея. Национальная программа разработана Федерацией хоккея России и будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. Затем была организована фото— и автографсессия с тренерами национальной команды и нападающим сборной Денисом Зерновым.
«Мы очень ждали появления национальной программы, это важное дело. Ее нужно внедрять, проверять, чтобы она работала. Нужно немного подождать, чтобы программа дала плоды, это очень важно для развития нашего хоккея. Детям было все в радость, в таком возрасте радуешься любым упражнениям, тем более если на тебе форма сборной», — сказал тренер сборной Илья Воробьев.
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