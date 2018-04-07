В Североморске завершился первый чемпионат Северной военной хоккейной лиги

Закрывая чемпионат, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку.

Сегодня на стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота состоялось торжественное закрытие первого чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги, образованной в конце 2017 года.

После завершающей игры состязаний между командами «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Арктика» арктической бригады, в которой со счётом 4:9 победили хоккеисты из Алакуртти, все участники чемпионата построились на льду хоккейного корта.

Специально на церемонию закрытия хоккейного сезона были приглашены почётные гости легендарный советский хоккеист, двухкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Александр Мальцев и генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» (Москва), заслуженный работник физической культуры России Андрей Сафронов . Вчера в североморском Центре досуга молодёжи состоялась дружеская встреча выдающегося хоккеиста Александра Мальцева с представителями всех 20 команд Северной военной хоккейной лиги. Также от хоккейного клуба «Динамо» в Североморск была доставлена точная массо-габаритная копия главного трофея Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина. Московские динамовцы дважды завоёвывали этот главный приз в 2012 и 2013 годах и получили право снять с него копию, которую на время предоставили североморским поклонникам хоккея.

Закрывая чемпионат, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку.

Чемпионом Северной военной хоккейной лиги по праву стала сильнейшая команда 1-го дивизиона «Альбатрос», представляющая Кольскую флотилию разнородных сил. Её игрокам достался переходящий Кубок командующего Северным флотом, а капитан — Вячеслав Запевалов был признан лучшим снайпером состязаний и получил специальный приз имени Александра Мальцева из рук легендарного советского хоккеиста.

Победителями в двух остальных дивизионах стали команды «Арктика» арктической бригады и «Палубник» — корабельного истребительного полка Северного флота.

Вторые места заняли команды «Гроза» объединения ВВС и ПВО, «Шквал» соединения противолодочных кораблей и «Штурм» из отдельной мотострелковой бригады.

Бронзовые награды заслужили хоккеисты пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная звезда», «Медведи» дивизии атомных подводных лодок и «Армата» армейского корпуса Северного флота.

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы лучшим нападающим и защитникам из каждого дивизиона, а также лучшему голкиперу чемпионата. Которым был признан вратарь команды мосркой пехоты «Спутник» Иван Гольцов. Приз «Золотой свисток» получила лучшая судейская бригада турнира, в которую вошли два Александра: Красильников и Киршин. Также призы достались лучшим болельщикам и юным воспитанникам секции фигурного катания детско-юношеской спортивной школы.

Справочно:

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги принимали участие двадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота: «К-21», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Спутник», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Медведи», «Арктика», «Альфа», «Стальные ястребы», «Авианосец», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник» и «Армата». Они были поделены на три дивизиона, в зависимости от опыта и мастерства игроков. В первом — самом сильном дивизионе — играли 5 команд, во втором — 8, а в третьем — 7.

Состязания проходили с 13 января, за это время было проведено свыше 70 игр и забито более 500 шайб. Встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.