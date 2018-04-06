Нойштедтер: «В проверках на допинг нет предвзятого отношения к сборной России»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер не видит проблем в проверках игроков национальной команды на допинг.

"Это нормально. У нас в «Шальке» были такие проверки. Перед матчем Лиги чемпионов всех проверяли на допинг. Так что здесь нет никакого предвзятого отношения к сборной России. Люди просто делают свою работу.

Я в курсе всех допинговых скандалов, читаю и смотрю новости. Но вот лично с этим никогда не сталкивался", — сказал Нойштедтер в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым.