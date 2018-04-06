Лучшие борцы ВАО встретились в Вешняках на турнире по грэпплингу

В Вешняках прошли соревнования по спортивной борьбе грэпплинг, приуроченные к четвёртой годовщине вхождения Крыма в состав России. Организатором турнира стало ГБУ «Центр Вешняки».

Участниками мероприятия стали не только спортсмены из Центра, но и представители разных школ и секций спортивной борьбы всего Восточного округа.

По словам начальника отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислава Денисова, грэпплинг с каждым разом собирает всё больше участников. Соревнования становятся отличным стимулом для ребят двигаться вперёд, тем более что главным судьёй поединков является мастер спорта по боевому самбо, обладатель кубка мира по ММА, чемпион России по грэпплингу Ибрагим Сулейманов. Перед началом состязаний он повторил для участников правила, напомнил разрешённую технику грэпплинга и пожелал всем честной победы.

Победители и призёры, выявленные в личном первенстве во всех возрастных и весовых категориях, были награждены медалями и грамотами.