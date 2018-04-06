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Мутко поддержал идею сделать на стадионе «Монолит» легкоатлетический центр
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Мутко поддержал идею сделать на стадионе «Монолит» легкоатлетический центр 

АиФ Волгоград 58 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Виталий Мутко предложил губернатору Волгоградской области совместно проработать вопрос о создании на стадионе «Монолит» современного легкоатлетического центра.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, объект сейчас находится в плохом состоянии и требует серьезной реконструкции. Зампредседателя Правительства РФ обсудил 6 апреля с главой региона вопросы развития спортивной инфраструктуры областного центра. Так, к примеру, «Волгоград Арена», которую сегодня осмотрел Виталий Мутко, после мундиаля станет базой для команды «Ротор-Волгоград». К настоящему моменту получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Сейчас на объекте идет наладка оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Напомним, что тестовые матчи пройдут на «Волгоград Арене» 21 апреля, 2 и 9 мая. В первые даты состоятся матчи с участием «Ротора», «Луч-Энергии» и «Крыльев Советов». В День Победы пройдет финал Кубка России. Во время ЧМ-2018 на стадионе состоятся матчи Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). ​
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