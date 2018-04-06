Первую помощь зрителям игр ЧМ-2018 в Петербурге будут оказывать медработники на сегвеях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. / ТАСС /. За состоянием здоровья зрителей и болельщиков у стадиона «Санкт-Петербург», где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018, будут следить медицинские сотрудники на сегвеях. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском комитете по здравоохранению.

"На «последней миле» будут работать на сегвеях медицинские патрули, чтобы, если потребуется, оказать первую помощь зрителям по пути к стадиону", — сказали в пресс-службе комитета.

В Петербурге на время предстоящего футбольного турнира медобеспечение всех задействованных объектов будет осуществлять Городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП). Как пояснили ТАСС на станции, под «последней милей» понимается территория до стадиона, которую посетители матчей преодолевают пешком. «Если необходима помощь, кому-то стало плохо, сотрудники на сегвеях вызывают скорую помощь именно к этой точке», — сказали в ГССМП, добавив, что и сами участники патруля также будут производить первичные медицинские действия.

На горстанции отметили, что патрулирование на сегвеях успешно опробовали в городе еще в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году. «Это было одобрено, признано, что эффективно», — отметили в медучреждении.

Помимо стадиона, Городская станция скорой помощи осуществляет медобеспечение на тренировочных площадках и в отелях, где будут размещаться команды, а также в фанзоне на Конюшенной площади. В комитете по здравоохранению отметили, что специальное обучение медперсонала иностранным языкам в связи с подготовкой к ЧМ-2018 не проводилось.

"Дополнительно языкам не обучали, будут отбираться те, кто ими владеет", — сказали в ведомстве. Вместе с тем, как уточнили на станции скорой помощи, получить первичные инструкции на иностранных языках зарубежные зрители смогут и при обращении в экстренные службы по единому телефону «112».

Стационары — в готовности

По данным комитета, для обеспечения медпомощью сотрудников ФИФА, гостей и игроков задействуют Городскую клиническую больницу №31, зрителям и болельщикам помощь будут оказывать в Городской Покровской больнице. Выбор стационаров определен требованиями ФИФА — они должны располагаться менее чем в 17 км от стадиона, при этом транспортировка больного до стационара не должна превышать 19 минут.

Среди больниц, которые также будут готовы принять пациентов в период ЧМ, — НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, Мариинская больница, Детская горбольница №19 имени К. А. Раухфуса, а также два родильных дома — в северной и южной частях города — на случай, если медпомощь понадобится беременным женщинам, пришедшим понаблюдать за матчами.

"Все стационарные учреждения здравоохранения в полном объеме обеспечены достаточным запасом лекарственных средств для бесперебойного функционирования и оказания необходимой медицинской помощи жителям города и участникам ФИФА", — уточнили в комитете.

Домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.