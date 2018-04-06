Варада возглавит молодежную сборную Чехии, Гадамчик — юниорскую

Федерация хоккея Чехии назвала главных тренеров молодежной и юниорской сборных на следующий сезон, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Главным тренером «молодежки» будет Вацлав Варада. 41-летний специалист в прошлом сезоне работал с юниорской сборной до 18 лет. Таким образом, он продолжит работу с командой 1999 года рождения. В нынешнем сезоне бывший форвард «Баффало» и «Оттавы» возглавляет «Тршинец».

Главным тренером юниорской сборной станет 65-летний Алоиз Гадамчик. Он возвращается к активной тренерской деятельности после Олимпийских игр в Сочи, на которых тренировал национальную команду. Хотя в сезоне 2015/2016 Гадамчик непродолжительное время работал с «Кометой».

Добавим, что молодежный чемпионат мира в следующем сезоне пройдет в Ванкувере и Виктории, а юниорский — в Эрншельдсвике и Умео (Швеция)