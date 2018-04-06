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Кейн готов к матчу со «Стоук Сити»
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Кейн готов к матчу со «Стоук Сити» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что нападающий Харри Кейн сможет выйти на поле в матче 33-го тура чемпионата Англии со «Стоук Сити».
— Кейн в порядке после проведенных 20 минут в матче с «Челси», — приводит Reuters слова Кейна. — Он упорно работает и голоден до голов.
Напомним, Кейн в начале марта получил травму боковых связок голеностопного сустава. Его восстановление от повреждения прошло быстрее, чем было запланировано. В этом сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 мячей.
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