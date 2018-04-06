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День спорта в Химках отметили массовой зарядкой
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День спорта в Химках отметили массовой зарядкой 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковных Химках более ста человек вышли на первую в этом году спортивную массовую зарядку. Так в городском округе отметили Международный день спорта на благо развития и мира. Вместе с жителями, школьниками, студентами, спортсменами и общественными деятелями в зарядке приняли участие и представители администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первая в этом году массовая зарядка на открытом воздухе прошла на площади у баскетбольного центра «Химки» перед началом рабочего дня. Провела занятие мастер спорта по спортивной аэробике, преподаватель центра дополнительного образования «Пионер» Елена Челышева.
Участие в зарядке приняли жители всех возрастов, от трех до 75-ти лет. Подобные занятия традиционно проводятся в округе с наступлением теплой погоды. Для жителей Химок бесплатные
фитнес-зарядки
в сквере Юбилейный проводят квалифицированные тренеры. В этом году традицию планируется продолжить. В прошлом году участие в открытых массовых зарядках приняли несколько сотен жителей Химок.
Жители Химок активно отпраздновали Международный день спорта на благо развития и мира и провели зарядку на открытом воздухе. Это очень полезная инициатива, ведь она положительно влияет на формирование здорового образа жизни среди населения
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Глава Минспорта региона отметил, что весна только приходит в регион и подчеркнул, что ему очень приятно, что на зарядку собралось так много людей.
Ранее сообщалось, что в Котельниках 7 апреля состоится единый день сдачи норм ГТО.
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