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Тренировкой на свежем воздухе отметили Международный день спорта в Химках
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Тренировкой на свежем воздухе отметили Международный день спорта в Химках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках более 100 человек вышли на первую в этом году спортивную массовую зарядку, приуроченную к Международному дню спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Жители Химок активно отпраздновали Международный день спорта на благо развития и мира и провели зарядку на открытом воздухе. Это очень полезная инициатива, ведь она положительно влияет на формирование здорового образа жизни среди населения», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Первый в этом году совместный фитнес прошел на площади у баскетбольного центра «Химки» перед началом рабочего дня. Провела занятие мастер спорта по спортивной аэробике, преподаватель центра дополнительного образования «Пионер» Елена Челышева.
Вместе с жителями, школьниками, студентами, спортсменами и общественными деятелями в зарядке приняли участие и представители городской администрации.
В тренировке участвовали жители всех возрастов — от трех до 75 лет. Подобные занятия традиционно проводятся в округе с наступлением теплой погоды. Для жителей Химок бесплатные фитнес-зарядки в сквере «Юбилейный» проводят квалифицированные тренеры. В прошлом году в открытых массовых зарядках приняли участие несколько сотен жителей Химок.
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