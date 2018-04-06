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Губернатор Ставрополья выступит на молодёжном форуме «Андер-Арт»
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Губернатор Ставрополья выступит на молодёжном форуме «Андер-Арт» 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Владимир Владимиров планирует выступить на молодёжном форуме «Андер-Арт» 22 апреля, сообщили STAV.AIF.RU организаторы форума.
Участники конференции «Молодёжь и власть» смогут поговорить с губернатором Ставропольского края в неформальной обстановке и задать ему провокационные вопросы.
На форуме «Андер-Арт» откроют площадки с мастер-классами, посвящёнными медиа-культуре, стрит-арту, дизайну и спорту. Перед гостями выступят известные в молодёжной среде докладчики, в числе которых Станислав Маслаков, Ди Буэнио, Дарья Лаптева и Мария Квитко.
Всероссийский молодёжный форум пройдёт 22 апреля в музейном комплексе «Россия. Моя история» (улица Западный обход, 58В).
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