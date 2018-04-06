Губернатор Ставрополья выступит на молодёжном форуме «Андер-Арт»

Владимир Владимиров планирует выступить на молодёжном форуме «Андер-Арт» 22 апреля, сообщили STAV.AIF.RU организаторы форума.

Участники конференции «Молодёжь и власть» смогут поговорить с губернатором Ставропольского края в неформальной обстановке и задать ему провокационные вопросы.

На форуме «Андер-Арт» откроют площадки с мастер-классами, посвящёнными медиа-культуре, стрит-арту, дизайну и спорту. Перед гостями выступят известные в молодёжной среде докладчики, в числе которых Станислав Маслаков, Ди Буэнио, Дарья Лаптева и Мария Квитко.

Всероссийский молодёжный форум пройдёт 22 апреля в музейном комплексе «Россия. Моя история» (улица Западный обход, 58В).