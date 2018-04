«Истинное разочарование». Одураченный дочкой американец прославился в Сети

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Дочь прославила отца в Сети, разыграв его на 1 апреля.

Все началось с того, что @savannah_ajas попросила парня сделать ей предложение перед родителями. Родители явно остались не в восторге, а на лице отца читалось отчаяние. Девушка призналась, что разыграла их, однако на этом месте видео обрывается и о реакции мужчины на остается только догадываться.

Школьница опубликовала видео в Twitter, где оно неожиданно получило популярность. За неделю ее пост собрал около 270 тысяч лайков и 70 тысяч ретвитов.

i’d say we successfully fooled my dad 😂💍 pic.twitter.com/kBRETb1ttO

— Savannah Ajas (@savannah_ajas) 1 апреля 2018 г.

​Пользователи стали придумывать смешные надписи к стоп-кадру с грустным мужчиной, а кто-то назвал его «Мемом истинного разочарования».

Your dad is now the «Meme of True Disappointment» pic.twitter.com/czcKbNZzXx

— Atlanta Claus 🇭🇹 (@dirtyprettyart) 2 апреля 2018 г.

I can hide the body right there nobody would ever know pic.twitter.com/9XjWw4gWXA

— D'Angelo_sr (@DANGELO357) 2 апреля 2018 г.

​"Я могу спрятать тело, там где его никто не найдет"

"I could easily just throw this boy over the rail and fix this problem " pic.twitter.com/vqYPiLrhLG

— Team Crayton Captain (@TDsaver25) 2 апреля 2018 г.

​"Я бы мог просто скинуть парня через перила и проблема была бы решена"

"Maybe I'll do better with this one" pic.twitter.com/p2siRFBA2M

— テレパシ (@victoravica) 2 апреля 2018 г.

​"Может, с этой выйдет лучше"

"How’d I raise her to say yes to someone wearing crocs?” pic.twitter.com/1Ks0qe1XuR

— 🌺 D A N Y 🌺 (@Danb119) 2 апреля 2018 г.

​"Как же я ее воспитал, что она отвечает согласием парню в кроксах?"

Некоторые начали гадать, как мужчина отреагировал на известие о розыгрыше.

When the dad heard «April fools» pic.twitter.com/qNjz00teb3

— jessica (@jbrownn34) 2 апреля 2018 г.

​"Когда папа слышит: «С днем дурака!»