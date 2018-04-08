Клаудио Раньери: «Говорят, что я возглавлю сборную Италии, но у меня контракт с „Нантом“

Роберто Манчини. Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери заявил, что не намерен уходить из клуба в сборную Италии. Его кандидатура называется в числе претендентов на должность. Основным кандидатом СМИ называют главного тренера "Зенита"

— У меня контракт с «Нантом», — цитирует AS Раньери. — В прессе говорят, что я возглавлю сборную Италии. Но я останусь в «Нанте» в следующем сезоне, потому что у меня двухлетний контракт.