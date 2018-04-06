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Раньери может покинуть «Нант» и возглавить «Лион»
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Раньери может покинуть «Нант» и возглавить «Лион» 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери может досрочно покинуть клуб. По данным Le Parisien, 66-летний итальянец является кандидатом на пост главного тренера «Лиона».
За семь туров до окончания чемпионата «Нант» занимает восьмое место и может побороться за пятое, от которого отстает на два очка. Несмотря на неплохое для команды выступление, руководством недовольно тем, что Раньери мало подключает к основе молодежь и думает только о краткосрочном результате. Впрочем, и сам тренер не против уехать из Нанта уже ближайшим летом. В этой связи контракт могут расторгнуть досрочно — за год до его окончания.
По данным источника, в «Лионе» Раньери рассматривают в качестве возможной замены Брюно Женезьо.
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