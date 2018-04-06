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Фигу не хотел переходить в «Реал»
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Фигу не хотел переходить в «Реал» 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший полузащитник сборной Португалии Паулу Футре рассказал о нежелании своего соотечественника Луиша Фигу переходить в мадридский "Реал" в 2000 году.
"За три дня до выборов президента «Реала» Фигу увидел, во что он себя втянул, включая смертельные угрозы его дочерям и обсуждения в прессе. Фигу сказал своему представителю Жозе Вейге, что он не хочет переходить в «Реал». Однако в последнем пункте сделки было написано, что Фигу должен заплатить 35 миллионов евро «Реалу», если он откажется от трансфера. У Фигу не было выбора — он был скован условиями сделки. Нужно поставить себя на его место. Он был одним из лучших футболистов, но с самым худшим трансфером" — цитирует Футре Marca.
Напомним, что Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал» за 56 миллионов долларов — этот трансфер стал одним из самых скандальных в истории футбола. Болельщики каталонского клуба считали португальца предателем, встречали его свистом и закидыванием различными предметами, среди которых оказалась даже свиная голова.
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