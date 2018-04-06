Моуринью: «Цель „Манчестер Юнайтед“ — финишировать вторыми»

Главный тренер ” Манчестер Юнайтед ” Жозе Моуринью рассказал о целях клуба перед дерби с «Манчестер Сити».

"Моя мотивация — финишировать на втором месте. Мы все еще хотим закончить в топ-4, отрыв велик, но результат нам еще не гарантирован. И я не буду прятаться за отговорками.

Для следующего сезона финиш на втором, третьем или четвертом месте будет одинаковым результатом. Это не победа, но прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов. Но мы много месяцев шли вторыми и наша цель — бороться за это место", — цитирует Моуринью Daily Mail.