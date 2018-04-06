Почеттино: «Алдервейрельду нужно продолжать прогрессировать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о проблемах защитника Тоби Алдервейрельда, который потерял место в стартовом составе из-за травмы.

— Для меня, как и любого другого тренера, главное игра, тренировки, форма на протяжении сезона, вот так мы выбираем стартовый состав. Тоби нужно продолжать прогрессировать, и, конечно, команда в очень хорошей форме. Никому не будет легко заиграть, восстановившись после травмы, — сказал тренер на пресс-конференции.

В этом сезоне 29-летний бельгиец провел только 10 матчей в Премьер-лиге.