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Почеттино: «Алдервейрельду нужно продолжать прогрессировать»
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Почеттино: «Алдервейрельду нужно продолжать прогрессировать» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о проблемах защитника Тоби Алдервейрельда, который потерял место в стартовом составе из-за травмы.
— Для меня, как и любого другого тренера, главное игра, тренировки, форма на протяжении сезона, вот так мы выбираем стартовый состав. Тоби нужно продолжать прогрессировать, и, конечно, команда в очень хорошей форме. Никому не будет легко заиграть, восстановившись после травмы, — сказал тренер на пресс-конференции.
В этом сезоне 29-летний бельгиец провел только 10 матчей в Премьер-лиге.
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