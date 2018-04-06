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Почеттино: «Кейн близок к возвращению в стартовый состав»
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Почеттино: «Кейн близок к возвращению в стартовый состав» 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Гарри Кейна.
Напомним, Кейн смог досрочно восстановиться после травмы и даже вышел на замену в прошлом матче с «Челси».
"Сыграв 20 минут против «Челси», Кейн чувствовал себя хорошо. На протяжении недели он усердно работал и находился в хорошем состоянии. Посмотрим, как Гарри покажет себя на ещё одной тренировке, но он близок к возвращению в стартовый состав и голоден к голам", — цитирует Почеттино Goal.
В субботу «Тоттенхэм» отправится в гости к «Сток Сити».
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