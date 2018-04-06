Евгений Малкин: «Мы с Кузнецовым на эмоциях много друг другу наговорили» 

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал понять, что они помирились с форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Во время игры регулярного чемпионата Малкин и Кузнецов устроили перепалку.
— Чем завершился ваш конфликт с Евгением Кузнецовым?
— Конфликт исчерпан. Конечно, мы оба понимали, что на эмоциях многое друг другу наговорили. После игры переписывались и посмеялись. Все понимали, что «Вашингтон» — «Питтсбург» — настоящая война, где никто никого не жалеет, все хотят биться. Возможно, снова встретимся в плей-офф. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)
Полностью интервью Малкина