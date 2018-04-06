Евгений Малкин: «Мы с Кузнецовым на эмоциях много друг другу наговорили» 

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РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, "Матч ТВ" готов заплатить не более 1,8 миллиарда

Виталий Кравцов: "Когда забил в первом матче плей-офф с "Нефтехимиком" в овертайме, то подумал, что король"